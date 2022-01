Alpinista cade in un burrone: il suo cane gli salva la vita riscaldandolo per 13 ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’amicizia e l’amore tra uomo e cane non conosce limiti. Grga e il cane North sono scivolati insieme lungo un pendio. L’animale è rimasto illeso, non così il suo padrone. Ecco che allora l’Alaskan Malamute si è sdraiato sopra di lui per 13 ore, fino all’arrivo dei soccorsi, riscaldandolo ed evitando l’ipotermia”. Questo si legge nella pagina Facebook della Hrvatska Gorska Služba Spašavanja, gli alpinisti di soccorso che hanno salvato l’escursionista croato Grga Brki?. L’uomo è caduto per 45 metri. Siamo sul monte Velebit dove Grga si stava arrampicando. Lui e North non erano soli: sono stati altri due escursionisti a dare l’allarme: “L’uomo ha subito una grave frattura della parte inferiore della gamba e della caviglia nella caduta per per firtuna il suo cane lo ha riscaldato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “L’amicizia e l’amore tra uomo enon conosce limiti. Grga e ilNorth sono scivolati insieme lungo un pendio. L’animale è rimasto illeso, non così il suo padrone. Ecco che allora l’Alaskan Malamute si è sdraiato sopra di lui per 13 ore, fino all’arrivo dei soccorsi,ed endo l’ipotermia”. Questo si legge nella pagina Facebook della Hrvatska Gorska Služba Spašavanja, gli alpinisti di soccorso che hannoto l’escursionista croato Grga Brki?. L’uomo è caduto per 45 metri. Siamo sul monte Velebit dove Grga si stava arrampicando. Lui e North non erano soli: sono stati altri due escursionisti a dare l’allarme: “L’uomo ha subito una grave frattura della parte inferiore della gamba e della caviglia nella caduta per per firtuna il suolo ha riscaldato ...

