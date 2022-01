Aldo, significato e origine del nome (Di lunedì 10 gennaio 2022) Aldo è un nome di origine germanica, che inizialmente costituiva un ipocoristico di altri nomi comincianti con la radice ald, “vecchio”13 (o, in senso lato, “esperto”, “saggio”); secondo un’altra ipotesi potrebbe esserlo anche di nomi comincianti con l’antico alto tedesco athal, “nobile”, “di nobili origini”. In generale, entrambi questi termini sono molto comuni nell’onomastica d’origine germanica e spesso si confondono l’uno con l’altro, in nomi quali Aldighiero, Aldobrando e Aldovino, ad esempio. Una terza fonte lo riconduce invece al termine, sempre germanico, aldio, “semilibero”, che storicamente tra i Germani indicava chi si trovava nella posizione sociale fra servo e liberto. Aldous, nome inglese, potrebbe rappresentare una variante di ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 10 gennaio 2022)è undigermanica, che inizialmente costituiva un ipocoristico di altri nomi comincianti con la radice ald, “vecchio”13 (o, in senso lato, “esperto”, “saggio”); secondo un’altra ipotesi potrebbe esserlo anche di nomi comincianti con l’antico alto tedesco athal, “nobile”, “di nobili origini”. In generale, entrambi questi termini sono molto comuni nell’onomastica d’germanica e spesso si confondono l’uno con l’altro, in nomi quali Aldighiero,brando evino, ad esempio. Una terza fonte lo riconduce invece al termine, sempre germanico, aldio, “semilibero”, che storicamente tra i Germani indicava chi si trovava nella posizione sociale fra servo e liberto.us,inglese, potrebbe rappresentare una variante di ...

