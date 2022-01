Aktis Acquachiara | sconfitta nel finale contro CN Latina | finisce 12-9

(Di lunedì 10 gennaio 2022): nella settima giornata del campionato di serie A2 maschile di pallanuoto la squadra di Walter Fasano cede nelil CNdopo aver lottato per tre tempi. Conduce la partita per due tempi, incassa il parziale decisivo nella terza frazione ma lotta fino alla fine per cercare di riequilibrare le sorti

Nell'incontro valevole per la seconda giornata di andata del girone Sud del campionato di serie A2 l'Aktis Acquachiara perde 13 - 6 contro la Copral Muri Antichi ma riceve ancora una volta segnali confortanti sul percorso di crescita del gruppo che vanta l'età media più bassa di tutto il torneo. Al termine dei canonici 32 minuti di gioco il display segna 12-9 in favore del Centro Nuoto Latina sull'Aktis Acquachiara. Sei partite rinviate in serie A1, cinque invece in A2. Latina-Aktis Acquachiara l'unico match del girone Sud confermato per domani pomeriggio (ore 15).