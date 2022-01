Una Vita, anticipazioni spagnole: Anabel nella rete di Aurelio (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante le prossime puntate di Una Vita continuerà a tenere banco la guerra tra le famiglie Bacigalupe e Quesada. Marcos e Anabel, infatti, si ritroveranno a dover fare i conti con i tentativi di Aurelio e Natalia di destabilizzare le loro vite e portare scompiglio ad Acacias. I due fratelli sono arrivati nel ricco quartiere spagnolo, dove padre e figlia stanno cercando di rifarsi una Vita, con la chiara intenzione di vendicarsi dei Bacigalupe e presto sferreranno i loro colpi per conseguire il loro obiettivo. Anabel e Aurelio, in Messico, hanno avuto un'intensa relazione d'amore osteggiata da Marcos, che non ha mai approvato questo legame a causa della differenza d'età tra i due. In seguito, i due innamorati hanno deciso di sposarsi, ma alla fine la giovane Bacigalupe ha lasciato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante le prossime puntate di Unacontinuerà a tenere banco la guerra tra le famiglie Bacigalupe e Quesada. Marcos e, infatti, si ritroveranno a dover fare i conti con i tentativi die Natalia di destabilizzare le loro vite e portare scompiglio ad Acacias. I due fratelli sono arrivati nel ricco quartiere spagnolo, dove padre e figlia stanno cercando di rifarsi una, con la chiara intenzione di vendicarsi dei Bacigalupe e presto sferreranno i loro colpi per conseguire il loro obiettivo., in Messico, hanno avuto un'intensa relazione d'amore osteggiata da Marcos, che non ha mai approvato questo legame a causa della differenza d'età tra i due. In seguito, i due innamorati hanno deciso di sposarsi, ma alla fine la giovane Bacigalupe ha lasciato ...

