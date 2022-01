Una decina di cantieri per dare un volto nuovo al caratteristico borgo di Smerillo (Di domenica 9 gennaio 2022) Smerillo - Smerillo è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma . Sono almeno una decina i cantieri in corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine dei lavori. Altri ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 gennaio 2022)è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma . Sono almeno unain corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine dei lavori. Altri ...

Advertising

realvarriale : @SandroSca @sscnapoli @juventusfc @dries_mertens14 Hai ragione....certo che se questa @juventusfc, non riesce a vi… - GianniMagini : @Marcotweeet Non sei attento: se guardi la mia timeline ne troverai una decina o poco più. - NaneGiovanni : @doluccia16 @AzzurraBarbuto …a lui nn serve la pistola come regalo….. una decina di super dotati sicuramente gli farebbero più … piacere….. - AnnaM75 : @gianlucac1 @alessio9722 Ma poi ci sono riusciti grazie a studi che andavano avanti da una decina d'anni. Niente di improvvisato. - Augusto18377905 : @carlaruocco1 Rimandare di una decina di giorni il rientro in presenza sarebbe stata una cosa intelligente che cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Una decina Una decina di cantieri per dare un volto nuovo al caratteristico borgo di Smerillo SMERILLO - Smerillo è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma . Sono almeno una decina i cantieri in corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine dei lavori. Altri sfollati sono già rientrati nelle loro case. Marcia come un treno l'amministrazione ...

Covid. Ospedali paralizzati, caccia ai posti letto. A Marsala smantellati altri reparti La tensostruttura da sola con una decina di posti letto non basta, al momento, a far fronte ai degenti. Solo la scorsa notte circa 30 accessi, diversi dirottati all'ospedale di Partinico, che già è ...

Stresa, una decina di auto danneggiate da due giovani vandali ubriachi La Stampa Una decina di cantieri per dare un volto nuovo al caratteristico borgo di Smerillo SMERILLO - Smerillo è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma. Sono almeno una decina i cantieri in corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine ...

Lite notturna finisce con una coltellata A Desenzano del Garda due notti fa una decina di ragazzi ha litigato mentre si trovava all’esterno di un locale. Erano le 2. Uno straniero di 23 anni è stato colpito con una coltellata a una gamba. È ...

SMERILLO - Smerillo è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma . Sono almenoi cantieri in corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine dei lavori. Altri sfollati sono già rientrati nelle loro case. Marcia come un treno l'amministrazione ...La tensostruttura da sola condi posti letto non basta, al momento, a far fronte ai degenti. Solo la scorsa notte circa 30 accessi, diversi dirottati all'ospedale di Partinico, che già è ...SMERILLO - Smerillo è tra i Comuni più attivi nella ricostruzione post sisma. Sono almeno una decina i cantieri in corso in immobili privati, alcuni dei quali sono quasi al termine ...A Desenzano del Garda due notti fa una decina di ragazzi ha litigato mentre si trovava all’esterno di un locale. Erano le 2. Uno straniero di 23 anni è stato colpito con una coltellata a una gamba. È ...