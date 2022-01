Troppi casi, Cristoforo Salvati ferma le scuole fino al 22 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al prossimo 22 gennaio a Scafati. A deciderlo è stato il primo cittadino Cristoforo?Salvati, dopo aver valutato il numero di persone positivi presenti sul proprio territorio comunale e dopo aver anche ascoltato l’opinione dei dirigenti scolastici di tutte le scuole. Decisione questa che va in linea con quella del Governatore De Luca, solo che a rimanere chiuse saranno anche le scuole superiori. “I problemi, purtroppo esistono, e naturalmente e sia io che gli altri miei colleghi abbiamo provveduto a segnalarli al primo cittadino – racconta Domenico D’Alessandro dirigente scolastico del Liceo Cacciopoli – Ci sono alunni positivi e non mancano dubbi sulla sufficienza del personale in ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis Tutte ledi ogni ordine e grado resteranno chiuseal prossimo 22a Scafati. A deciderlo è stato il primo cittadino, dopo aver valutato il numero di persone positivi presenti sul proprio territorio comunale e dopo aver anche ascoltato l’opinione dei dirigenti scolastici di tutte le. Decisione questa che va in linea con quella del Governatore De Luca, solo che a rimanere chiuse saranno anche lesuperiori. “I problemi, purtroppo esistono, e naturalmente e sia io che gli altri miei colleghi abbiamo provveduto a segnalarli al primo cittadino – racconta Domenico D’Alessandro dirigente scolastico del Liceo Cacciopoli – Ci sono alunni positivi e non mancano dubbi sulla sufficienza del personale in ...

