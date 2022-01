Advertising

fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - CarloCalenda : L'aumento dei contagi della variante Omicron era prevedibile da settimane. La riapertura delle scuole andava gestit… - GiovaQuez : In Sicilia si rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire di verificare tutti gli aspetti orga… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Remuzzi conferma: “La scuola influisce poco sui contagi, in classe si è più al sicuro che fuori” - canaledieci : Riapertura delle scuole: “Trasporti pubblici locali a rischio paralisi, studenti a piedi” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

IL GIORNO

... a suo dire, si rischia 'una falsa' in uno scenario 'da calvario' fatto di assenze e ...necessità' nell'ordinanza con cui ha disposto fino al 29 gennaio il ricorso alla dad per le...In merito alla regolaredellea Vasto, da lunedì 10 gennaio , interviene l'assessore all'Istruzione Anna Bosco . In questi giorni abbiamo avuto diverse occasioni di interlocuzione con tutti i Dirigenti ...Oltre 400 i ricoveri negli ospedali calabresi con un lieve aumento anche in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Regione sono 27.713 ...In considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale, la Regione Siciliana promuove l'Open day per tutti gli studenti a partire da domani ...