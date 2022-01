Rebeca Lane | guerrigliera rap

(Di domenica 9 gennaio 2022) Incontriamoa Città del Guatemala, sotto una pioggia tropicale, nel verde giardino della sua casa dove risaltano le sue parole decise e appassionate. In questa intervista condivide con noi con enorme sensibilità e sguardo critico la capacità della musica di accompagnare e far guarire, ci racconta dell’hip hop come movimento politico in Guatemala, dell’importanza della trasmissione amorevole di saperi tra donne e della necessità di interconnettere le lotte, tra internazionalismo e decolonizzazione. Che legame vedi tra arte e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

