Ragazzo trovato morto in un ostello a Trieste | si indaga per omicidio

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo trovato

Una volta raggiunta la macchina, hannoalla guida undi 23 anni che invece avrebbe dovuto essere in isolamento in quanto positivo al Covid - 19. Il ventitreenne ha anche detto di ...La struttura dove è statomorto ilè collocata in un palazzo di via Rittmeyer. Sono in corso da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri del Comando provinciale le indagini su ...Suicida positivo non trova posto in ospedale. E’ quanto accaduto a Frascati, tra giovedì e venerdì scorso. Protagonista un giovane, rimasto ben 24 ore in ambulanza prima di essere ricoverato in ospeda ...TRIESTE – Ha 17 anni il ragazzo ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella ...