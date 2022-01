Pakistan, almeno 44 morti per bufera di neve: molti sono bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) Una bufera di neve micidiale quella che ha investito il Pakistan negli ultimi giorni. Secondo dati ufficiali diffusi dal Paese, la neve e il gelo hanno causato almeno 44 morti e 41 feriti. molti, si stima 22 persone, sarebbero morti assiderati nelle automobili bloccate dalle neve. Tra questi anche 10 bambini. La situazione più grave si è creata nel Punjab, dove altre 7 persone sarebbero morte per il crollo di un tetto sotto il peso della neve. Il crollo di un altro tetto ha causato la morte di due bambini anche nel Beluchistan. Inoltre, le nevicate, unite alle forti piogge, hanno causato la morte di altre 12 persone e il ferimento di una trentina di persone anche al confine con ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Unadimicidiale quella che ha investito ilnegli ultimi giorni. Secondo dati ufficiali diffusi dal Paese, lae il gelo hanno causato44e 41 feriti., si stima 22 persone, sarebberoassiderati nelle automobili bloccate dalle. Tra questi anche 10. La situazione più grave si è creata nel Punjab, dove altre 7 persone sarebbero morte per il crollo di un tetto sotto il peso della. Il crollo di un altro tetto ha causato la morte di dueanche nel Beluchistan. Inoltre, le nevicate, unite alle forti piogge, hanno causato la morte di altre 12 persone e il ferimento di una trentina di persone anche al confine con ...

