Napoli | risentimento muscolare per Insigne

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lorenzo, che ha dato il suo addio alin questi giorni, ufficializzando il suo passaggio al Toronto al termine della stagione, si è reso protagonista questo pomeriggio sul campo del Maradona di un infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso del primo tempo di-Sampdoria. Si è fermato per un problema all’inguine al termine di un allungo. Ha provato a rimanere in campo ma non ce l’ha fatta. Al suo posto Spalletti ha mandato in campo Politano.-Sampdoria è ancora sullo 0-0. Al termine della gara ilsul proprio sito ufficiale aggiorna sulle condizioni del capitano LorenzoLorenzo, sostituito durante il primo tempo del match contro la Sampdoria, ha accusato un...

