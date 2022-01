Motta gioca l'asso di Bastoni: lo Spezia fa festa sul Genoa (Di domenica 9 gennaio 2022) Un verdetto definitivo sulla via della salvezza? Presto per dirlo, ma questo successo pesantissimo dello Spezia (0 - 1 al Ferraris con gol di Maggiore nel primo tempo) allontana la squadra di Motta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Un verdetto definitivo sulla via della salvezza? Presto per dirlo, ma questo successo pesantissimo dello(0 - 1 al Ferraris con gol di Maggiore nel primo tempo) allontana la squadra di...

Advertising

sportli26181512 : Motta gioca l'asso di Bastoni: lo Spezia fa festa sul Genoa: Motta gioca l'asso di Bastoni: lo Spezia fa festa sul… - RobertoTom60 : » 128 anni: Motta gioca l'asso di Bastoni: lo Spezia fa festa sul Genoa - DVACMILAN : @ivan7_111 Stavolta giochiamo in casa e se Thiago Motta non è Italiano, sto Spezia gioca per non prenderle - GianmarioFerri : @Nonha_stata De Luca ha altri problemi visto come gioca la Salernitana che è sponsorizzata dalla Motta prima produt… - BrownBurger : Pensa citare questo tweet nominando gli unici giocatori normodotati dimenticando che si gioca in 11 e aveva riserve… -