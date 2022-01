Martedì l'autopsia sul cadavere di donna ritrovato in un parco a Trieste (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Dopo la Tac effettuata ieri, sarà all'obitorio di via Costalunga che si svolgerà Martedì l'autopsia sul cadavere rinvenuto mercoledì scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Dall'esame autoptico è attesa l'ufficializzazione sull'identità del corpo che con "elevata probabilità", come si erano espresse la Procura e la Prefettura di Trieste, dovrebbe essere quello di Liliana Resinovich. Inoltre sarà anche possibile stabilire la causa esatta della morte e circoscriverla in un lasso temporale certo. Domani, invece, gli accertamenti di laboratorio si concentreranno sui campioni prelevati dal medico legale Fulvio Costantinides e dalla Polizia Scientifica nel tratto di bosco dove la donna è stata rinvenuta. Incrociando poi i dati della Tac, del test di ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Dopo la Tac effettuata ieri, sarà all'obitorio di via Costalunga che si svolgeràl'sulrinvenuto mercoledì scorso neldell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Dall'esame autoptico è attesa l'ufficializzazione sull'identità del corpo che con "elevata probabilità", come si erano espresse la Procura e la Prefettura di, dovrebbe essere quello di Liliana Resinovich. Inoltre sarà anche possibile stabilire la causa esatta della morte e circoscriverla in un lasso temporale certo. Domani, invece, gli accertamenti di laboratorio si concentreranno sui campioni prelevati dal medico legale Fulvio Costantinides e dalla Polizia Scientifica nel tratto di bosco dove laè stata rinvenuta. Incrociando poi i dati della Tac, del test di ...

