(Di domenica 9 gennaio 2022)– Non si muore solo di virus. Ce ne accorgiamo quando a mancare sono persone care, con cui abbiamo scambiato anche solo quattro chiacchiere, con cui abbiamo solo scambiato un solo sguardo magari per strada. Auna terribile notizia arriva in questa grigia domenica di gennaio. Si tratta della scomparsa di. (live.it)

Advertising

monrealeatoday : Lutto a Monreale, si è spenta Diana Giangrande - -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Monreale

Diretta Sicilia

per la morte il nonno Totò Matranga, 85 anni, conosciuto come l'ultimo cantastorie della città. L'ultimo cantastorie diL'uomo è morto dopo una lunga malattia. È definito l'...... frazione di, dove è morta una giovane ragazza di 23 anni a causa di un arresto cardiaco. ... per anni ha giocato nelle Ludos e l'anno scorso, prima delche ha colpito la sua famiglia, ...E per non tacere sui numerosi interventi parlamentari ed in Commissione Attivita’ Produttive a sostegno della crescita di Monreale . La ringrazio per l’attenzione e la ospitalita’ che vorra’ dedicare ...Il signor Flores, 86 anni, era stimato dalla comunità per il suo mestiere di artigiano. Flores era appassionato di tutto quanto è riconducibile alla tradizione monrealese, religiosa e folkloristica. C ...