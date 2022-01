LIVE Camerun-Burkina Faso 0-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Sangaré sblocca la partita! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Conclusione schiacciata da parte di Tapsoba che finisce fuori. 27? Camerun che viene punito nel momento in cui sembrava in totale possesso della gara. 25? Gooooooooooooooooooooool, Sangareeeeeeeeeeeeeeeeee, Onana sbaglia l’uscita e regala il pallone all’attaccante avversario che non sbaglia, Camerun-Burkina Faso 0-1. 23? Cross in mezzo per Toko Ekambi, Koffi anticipa l’attaccante. 21? Traoré viene fermato sulla linea di centrocampo dopo un buon passaggio dalla difesa. 19? Contropiede del Camerun che trova Toko Ekambi, posizione di fuorigioco. 17? Onana in uscita trova il pallone con un contrasto pericoloso con Bayala. 15? Punizione di Fai che finisce sulle mani di Koffi. 13? Camerun che attacca senza sosta, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Conclusione schiacciata da parte di Tapsoba che finisce fuori. 27?che viene punito nel momento in cui sembrava in totale possesso della gara. 25? Gooooooooooooooooooooool, Sangareeeeeeeeeeeeeeeeee, Onana sbaglia l’uscita e regala il pallone all’attaccante avversario che non sbaglia,0-1. 23? Cross in mezzo per Toko Ekambi, Koffi anticipa l’attaccante. 21? Traoré viene fermato sulla linea di centrocampo dopo un buon passaggio dalla difesa. 19? Contropiede delche trova Toko Ekambi, posizione di fuorigioco. 17? Onana in uscita trova il pallone con un contrasto pericoloso con Bayala. 15? Punizione di Fai che finisce sulle mani di Koffi. 13?che attacca senza sosta, ...

