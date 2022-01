Licia Nunez, chi è l’ex fidanzata di Imma Battaglia: “Mi ha tradito con Eva Grimaldi” (Di domenica 9 gennaio 2022) Licia Nunez ha fatto una grossa confessione sul suo passato amoroso. L’attrice pugliese – il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – ha ammesso di aver amato per ben sette anni Imma Battaglia. Una storia profonda e importante finita – a detta dell’attrice -per colpa dell’attivista, che avrebbe tradito l’ex fidanzata con l’attuale moglie Eva Grimaldi. Una situazione piuttosto incresciosa che ha turbato parecchio Licia che, dopo aver creduto tanto in quella storia con Imma, è ora tornata ad amare un’altra persona. Un’altra donna con la quale la Nunez ha ritrovato il sorriso da circa due anni. “Io e Imma Battaglia ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)ha fatto una grossa confessione sul suo passato amoroso. L’attrice pugliese – il cui vero nome è Lucia Del Curatolo – ha ammesso di aver amato per ben sette anni. Una storia profonda e importante finita – a detta dell’attrice -per colpa dell’attivista, che avrebbecon l’attuale moglie Eva. Una situazione piuttosto incresciosa che ha turbato parecchioche, dopo aver creduto tanto in quella storia con, è ora tornata ad amare un’altra persona. Un’altra donna con la quale laha ritrovato il sorriso da circa due anni. “Io eci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva ...

Advertising

fraahub : ditemi se non ci vedete licia nunez - vivosurealtime : Sono spaventata, Nathaly qui somiglia un sacco alla compagna di LICIA NUNEZ #GFVIP - fraahub : NON L’INVITO AL MATRIMONIO COME LICIA NUNEZ LORO SONO COSÌ GEMELLE - outoftrash : Ragazzu ora Nathaly seduta anche come Licia Nunez, si assomigliano sempre di più o sono solo io? #gfvip - maniconio : @folkiara E chi è la Licia Nunez -