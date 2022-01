La regina di C’è Posta per te è Alessia: ecco chi è (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è Posta per te ieri ha esordito con una prima puntata dai grandi ascolti, il programma di Maria De Filippi si conferma vincente nella prima serata del sabato sera con il 29.2% di share. La storia che ha più colpito il pubblico e i social è quella fatta di tradimenti e rivincite di Alessia e Giovanni, una coppia partenopea. In particolar modo lei è diventata la regina assoluta della serata, promossa a pieni voti ovunque. QUEEN Alessia. #CePostaPerTe pic.twitter.com/ef7yIBVKrT — Arya (@AryaSeven7) January 8, 2022 Alessia e Damiano: la prima storia di corna della nuova edizione di C’è Posta per te Le storie più pruriginose si sa, sono quelle che appassionano di più il pubblico della trasmissione perché permettono di rispecchiarsi in storie che tutti abbiamo ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 9 gennaio 2022) C’èper te ieri ha esordito con una prima puntata dai grandi ascolti, il programma di Maria De Filippi si conferma vincente nella prima serata del sabato sera con il 29.2% di share. La storia che ha più colpito il pubblico e i social è quella fatta di tradimenti e rivincite die Giovanni, una coppia partenopea. In particolar modo lei è diventata laassoluta della serata, promossa a pieni voti ovunque. QUEEN. #CePerTe pic.twitter.com/ef7yIBVKrT — Arya (@AryaSeven7) January 8, 2022e Damiano: la prima storia di corna della nuova edizione di C’èper te Le storie più pruriginose si sa, sono quelle che appassionano di più il pubblico della trasmissione perché permettono di rispecchiarsi in storie che tutti abbiamo ...

