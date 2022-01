Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 9 GENNAIO 2022: UNA DOMENICA TRA TOLO TOLO, CORRERE PER RICOMINCIARE E DRAG RACE - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 9 gennaio 2022 - nditta14 : RT @ilbanale: Orsato, guida, irrati, maresca e dal 1 gennaio chiffi sono internazionali. È un caso che le porcherie arbitrali vengano da lo… - HyeracijProject : ?? Scopri #GeraciSiculo (PA), Festa del Battesimo di Gesù. Domenica 9 gennaio 2022.. ??????? ?? Visit Geraci Siculo ??… - Goalist_it : PRECEDENTI, CURIOSITÀ E CONSIGLI PER LA VOSTRA SCHEDINA Genoa??Spezia ??Domenica 9 gennaio 2022 ?Ore 18:30 ??Stadio… -

Ultime Notizie dalla rete : GUIDA GENNAIO

LaGuida.it

... sarà una delle gare in programma per il ventunesimo turno di Serie A 2021/2022, fischio d'inizio alle ore 18.30 di oggi, domenica 92022. La gara sarà diretta dall'arbitro Marco, ...Latecnica della squadra per la partita Genoa - Spezia sarà affidata al vice Mauro Tassotti". ...ucraino era risultato positivo già lo scorso 28 dicembre ma si era negativizzato il 5. . ...Sesto si vaccina anche di notte. Per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia alle porte di Milano, sarà attivo anche di notte. Lo ha annunc ...Nell'ultima giornata, buon punto conquistato dai rossoblu in casa del Sassuolo mentre i bianconeri sono stati sconfitti dal Verona tra le mura ...