“Fascismo Mainstream” di V Renzi | Recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 gennaio 2022) Passate le festività, si torna a recensire. Questa volta la puntata di #LettureCoraggiose è dedicata a “” di Valerio, edito da Fandango Libri. Un testo che ho apprezzato per la freschezza del contenuto, attuale e franco come pochi altri. Al solito questanon sarà tanto sullo stile (appagante) o sulle capacità dell’autore (innegabili). Invece sarà l’esposizione dei suoi contenuti, così come li ho divorati io stessa, la protagonista. Sono questi che vi convinceranno a leggere “” di Valerio. Contenuto: Ilè un fenomeno che appartiene esclusivamente al passato o si può riproporre davvero nel futuro? Dirimere questo nodo è fondamentale per capire l’avanzata dell’estrema destra, ...