Diretta Inter-Lazio 1-1: Immobile risponde a Bastoni. Ricominciata la partita a San Siro (Di domenica 9 gennaio 2022) La Lazio che sfida la capolista Inter si aggrappa a Milinkovic-Savic: il serbo - decisivo con una doppietta contro l'Empoli - ha nei nerazzurri la sua vittima preferita. Sono già 5 i gol... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 gennaio 2022) Lache sfida la capolistasi aggrappa a Milinkovic-Savic: il serbo - decisivo con una doppietta contro l'Empoli - ha nei nerazzurri la sua vittima preferita. Sono già 5 i gol...

Advertising

Inter : Vigilia di #BolognaInter, primo match del 2022: in diretta la conferenza stampa di mister Inzaghi - infoitsport : Inter-Lazio, il risultato in diretta LIVE - infoitsport : Inter - Lazio 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita - lillydessi : Inter-Lazio, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - lillydessi : Inter-Lazio 1-1: gol di Bastoni e Immobile | La diretta - La Gazzetta dello Sport -