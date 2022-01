Diciassettene strangolato per gelosia in ostello a Trieste

Leggi su agi

(Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - R.T., 17 anni, di origine straniera, è stato trovato cadavere ieri sera nell'androne di undella gioventù situato in palazzo della centrale via Rittmeyer 13 a: è un omicidio che ha motivi passionali. I carabinieri del comando provinciale diindagano battendo prevalentemente questa pista. E' stato fermato un ragazzo di pochi anni più grande della vittima. Un 20enne che, secondo una prima ricostruzione, nel corso di una furibonda lite avrebbeil rivale. Innamorati della stessa ragazza, i due si sarebbero affrontati per. Nella notte in caserma il fermato avrebbe già reso delle dichiarazioni spontanee. Le indagini sono coordinate dalla procura.