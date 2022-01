Debutto vincente per "C'è Posta per te" (Di domenica 9 gennaio 2022) l programma - in onda sabato in prima serata su Canale 5 - domina incontrastato gli ascolti della giornata, con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share individui. 'Maria De Filippi ha riportato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) l programma - in onda sabato in prima serata su Canale 5 - domina incontrastato gli ascolti della giornata, con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share individui. 'Maria De Filippi ha riportato il ...

Advertising

zazoomblog : Debutto vincente di “C’è posta per te”: ecco tutti i dettagli - #Debutto #vincente #posta #tutti - 361_magazine : - MontiFrancy82 : Debutto vincente per @CePostaPerTeOff che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di… - SMSNEWSOFFICIAL : Debutto vincente per @CePostaPerTeOff che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di… - SMSNEWSOFFICIAL : Debutto vincente per “C’è posta per te”, che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2%… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto vincente Debutto vincente per "C'è Posta per te" l programma - in onda sabato in prima serata su Canale 5 - domina incontrastato gli ascolti della giornata, con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share individui. 'Maria De Filippi ha riportato il ...

Indoor: primi sprint dell'anno A Padova in evidenza i giovani velocisti Bacelle (7.55 nei 60 al femminile) e Bandaogo. Debutto stagionale per Eleonora Vandi negli 800 di Ancona Prende il via la stagione indoor 2022 con ...vincente ...

Debutto vincente di “C'è posta per te”: ecco tutti i dettagli 361 Magazine Debutto vincente per "C'è Posta per te" Un successo confermato dal record storico sul pubblico attivo, dove il people-show di Maria De Filippi raggiunge il 31.84% di share. "Una bella serata di tv dedicata al valore e al potere dei sentimen ...

Sanremo 2022: Checco Zalone sarà superospite Nel 2021 ha vinto anche il David di Donatello per la migliore canzone originale in un film con la sua Immigrato, ballad politically scorrect che ha accompagnato il suo debutto alla regia con Tolo Tolo ...

l programma - in onda sabato in prima serata su Canale 5 - domina incontrastato gli ascolti della giornata, con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share individui. 'Maria De Filippi ha riportato il ...A Padova in evidenza i giovani velocisti Bacelle (7.55 nei 60 al femminile) e Bandaogo.stagionale per Eleonora Vandi negli 800 di Ancona Prende il via la stagione indoor 2022 con ......Un successo confermato dal record storico sul pubblico attivo, dove il people-show di Maria De Filippi raggiunge il 31.84% di share. "Una bella serata di tv dedicata al valore e al potere dei sentimen ...Nel 2021 ha vinto anche il David di Donatello per la migliore canzone originale in un film con la sua Immigrato, ballad politically scorrect che ha accompagnato il suo debutto alla regia con Tolo Tolo ...