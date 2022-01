Dazn, mezzo milione di abbonati persi nel 2021: anche il 2022 parte male, proteste degli utenti (Di domenica 9 gennaio 2022) A metà novembre 2021 Dazn scatenò polemiche di ogni tipo per la scelta di dire stop alla concurrency, ovvero alla doppia utenza: secondo l'indiscrezione de Il Sole 24 Ore, poi confermata dalla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022) A metà novembrescatenò polemiche di ogni tipo per la scelta di dire stop alla concurrency, ovvero alla doppia utenza: secondo l'indiscrezione de Il Sole 24 Ore, poi confermata dalla...

Advertising

Federico_Lepori : @DAZN_IT In questa casa la connessione costa uno sproposito per vedere 1 ora e mezzo di partita - mn3mocs : RT @TIM_Official: Gira alla perfezione il centrocampo della @juventusfc! Tanta sostanza in mezzo al campo: che prestazione di #Locatelli, i… - corr1959 : RT @TIM_Official: Gira alla perfezione il centrocampo della @juventusfc! Tanta sostanza in mezzo al campo: che prestazione di #Locatelli, i… - pc_947 : Dai che tanto invece di 1,149 mln, #JuveNapoli per il trio @DAZN_IT-#Nielsen-#MediasetPublitalia avrà fatto il bott… - fantabotti : RT @TIM_Official: Gira alla perfezione il centrocampo della @juventusfc! Tanta sostanza in mezzo al campo: che prestazione di #Locatelli, i… -