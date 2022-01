Covid, la quarantena per contatto con positivo non è più malattia per l'Inps. Cosa sapere (Di domenica 9 gennaio 2022) La tutela è stata rifinanziata fino al 31 dicembre 2021. Dopo il decreto di fine anno, i termini per la permanenza domiciliare sono molto cambiati: dovranno farla solo i non vaccinati e chi si è vaccinato da oltre 4 mesi. Per non vedersi ridurre lo stipendio, dovranno usare ferie o permessi. Nulla cambia invece per chi risulta positivo: loro avranno diritto al contributo Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 gennaio 2022) La tutela è stata rifinanziata fino al 31 dicembre 2021. Dopo il decreto di fine anno, i termini per la permanenza domiciliare sono molto cambiati: dovranno farla solo i non vaccinati e chi si è vaccinato da oltre 4 mesi. Per non vedersi ridurre lo stipendio, dovranno usare ferie o permessi. Nulla cambia invece per chi risulta: loro avranno diritto al contributo

