Covid | Figliuolo | “La barriera del vaccino funziona”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La variante Omicron ha scombussolato tutti i piani. I contagi sono tanti ma sono legati anche a molti più tamponi. A una crescita esponenziale dei contagi fortunatamente si osserva una crescita lineare di ospedalizzazione e terapia intensiva e comunque molto legati a chi non è vaccinato. Se facciamo un confronto con l'anno scorso quando c'erano molti meno contagi avevamo quasi il doppio di ospedalizzazioni e terapie intensive e più decessi. Ladei vaccini hato, se ilviene bucato da Omicron non si può dire che lo stesso si osserva sulla malattia grave. Nei 120 giorni latiene molto”. Così Francesco Paolo, commissario straordinario all'emergenza, a “Mezz'ora in più” su Rai3.“Abbiamo già fatto quasi 23 milioni di ...