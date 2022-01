“Così sarà inevitabile”. Covid Italia, Matteo Bassetti e l’allarme per le prossime settimane (Di domenica 9 gennaio 2022) Covid Italia, Matteo Bassetti prova a fare il punto della situazione su un’emergenza sanitaria che continua a interessare ancora tutti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ne ha parlato all’Adnkronos Salute: “Il sistema dei tamponi fatti Così con le quarantene per gli asintomatici e tutto quello che ne deriva sta portando a quello che io avevo pronosticato 15 giorni fa: campionato Italiano fermo, scuole chiuse, supermercati con merce esaurita”. “Stiamo andando verso il lockdown, un lockdown non voluto che fermerà l’Italia”, afferma Matteo Bassetti, aggiungendo: “E’ vero come dice Rasi che i test rapidi non servono a niente, il 50% delle volte danno un falso negativo, pensate a quanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)prova a fare il punto della situazione su un’emergenza sanitaria che continua a interessare ancora tutti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ne ha parlato all’Adnkronos Salute: “Il sistema dei tamponi fatticon le quarantene per gli asintomatici e tutto quello che ne deriva sta portando a quello che io avevo pronosticato 15 giorni fa: campionatono fermo, scuole chiuse, supermercati con merce esaurita”. “Stiamo andando verso il lockdown, un lockdown non voluto che fermerà l’”, afferma, aggiungendo: “E’ vero come dice Rasi che i test rapidi non servono a niente, il 50% delle volte danno un falso negativo, pensate a quanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Così sarà DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA/ Ha vinto Petra Vlhova! Shiffrin inforca ed è out ... dunque un'altra grande vittoria per la Vhlova che, se continuerà così nello slalom, potrà ... mentre l'appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 12.30 . Diciamo subito che l'appuntamento ...

Checco Zalone a Sanremo, così Amadeus ha convinto il comico Atteso già da qualche anno, ma alla fine calcherà il palco del prossimo festival di Sanremo, al via l'1 febbraio. Checco Zalone sarà, infatti, superospite in una delle cinque serate alla kermesse musicale. Sono stati svelati i momenti salienti, tra il serio e il faceto ( nel video ) della trattativa con cui Amadeus si è ...

Questa Hector è... immarcabile: 'Che emozione vincere ancora'. Worley: 'Felice così, Sara era super' NEVEITALIA.IT ... dunque un'altra grande vittoria per la Vhlova che, se continuerànello slalom, potrà ... mentre l'appuntamento con la seconda manchefissato alle ore 12.30 . Diciamo subito che l'appuntamento ...Atteso già da qualche anno, ma alla fine calcherà il palco del prossimo festival di Sanremo, al via l'1 febbraio. Checco Zalone, infatti, superospite in una delle cinque serate alla kermesse musicale. Sono stati svelati i momenti salienti, tra il serio e il faceto ( nel video ) della trattativa con cui Amadeus si è ...