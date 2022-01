Corsa ai vaccini in Lombardia, Bertolaso: "Apriremo gli hub anche di notte" (Di domenica 9 gennaio 2022) "Per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, sarà attivo anche di notte". Sono le parole del coordinatore della campagna vaccinale contro il Covid in Lombardia Guido Bertolaso a margine di una visita al centro vaccinale per bambini a Milano. Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) "Per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, sarà attivodi". Sono le parole del coordinatore della campagna vaccinale contro il Covid inGuidoa margine di una visita al centro vaccinale per bambini a Milano.

