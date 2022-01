Combinata nordica: in Val di Fiemme guida Kristjan Ilves dopo il salto, 32mo Raffaele Buzzi (Di domenica 9 gennaio 2022) Seconda Gundersen per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica al maschile in Val di Fiemme. In mattinata è andata in scena la prova di salto che vede al comando Kristjan Ilves: appuntamento alle 11.45 per il fondo che delineerà la classifica finale. L’estone ha trovato il salto di gran lunga più lungo di giornata, sfruttando anche condizioni di vento favorevoli e spingendosi fino a 105 metri (138 punti). Alle sue spalle però agguerrita la lista degli inseguitori, con Terence Weber che è vicinissimo, appaiato praticamente a soli 3”. Da dietro possono rientrare anche i tre terzi a pari merito: il giapponese Yoshito Watabe e gli austriaci Franz-Josef Rehrl e Johannes Lamparter, staccati di 15”. In casa Italia anche oggi prova non esaltante. ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Seconda Gundersen per quanto riguarda la Coppa del Mondo dial maschile in Val di. In mattinata è andata in scena la prova diche vede al comando: appuntamento alle 11.45 per il fondo che delineerà la classifica finale. L’estone ha trovato ildi gran lunga più lungo di giornata, sfruttando anche condizioni di vento favorevoli e spingendosi fino a 105 metri (138 punti). Alle sue spalle però agguerrita la lista degli inseguitori, con Terence Weber che è vicinissimo, appaiato praticamente a soli 3”. Da dietro possono rientrare anche i tre terzi a pari merito: il giapponese Yoshito Watabe e gli austriaci Franz-Josef Rehrl e Johannes Lamparter, staccati di 15”. In casa Italia anche oggi prova non esaltante. ...

