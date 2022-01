C’è Posta per Te, la storia assurda di Alessia e Giovanni: ecco cosa è successo quando sono tornati a casa (Di domenica 9 gennaio 2022) Grande successo di C’è Posta per Te, lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Una delle storie più commoventi e complesse, affrontate durante la serata dell’8 gennaio, è stata quella di Alessia e Giovanni. La giovane ha raccontato di essere stata vittima di tradimenti e mancanze da parte del marito. Solo dopo la stessa Alessia ha confessato che l’uomo andava a letto con la cugina di lei. quando la donna ha saputo della faccenda ha lasciato il compagno che tuttavia non si è arreso, implorando perdono ed elemosinando una seconda chance. A nulla sono valse le sue disperate richieste, visto che l’ex moglie, alla fine, ha fatto richiudere la busta di C’è Posta per Te. “Non mi fido più”, ha chiosato. Naturalmente la vicenda è stata molto seguita ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Grandedi C’èper Te, lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Una delle storie più commoventi e complesse, affrontate durante la serata dell’8 gennaio, è stata quella di. La giovane ha raccontato di essere stata vittima di tradimenti e mancanze da parte del marito. Solo dopo la stessaha confessato che l’uomo andava a letto con la cugina di lei.la donna ha saputo della faccenda ha lasciato il compagno che tuttavia non si è arreso, implorando perdono ed elemosinando una seconda chance. A nullavalse le sue disperate richieste, visto che l’ex moglie, alla fine, ha fatto richiudere la busta di C’èper Te. “Non mi fido più”, ha chiosato. Naturalmente la vicenda è stata molto seguita ...

