Brutta tegola per il Napoli | Spalletti perde un altro big

Lorenzo Insigne all'indomani dell'ufficialità del suo approdo al Toronto è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio contro la Sampdoria. Tuttavia, è stato costretto ad uscire a causa di un problema muscolare. Insigne ha provato a stringere i denti ma poi ha dovuto chiedere il cambio. Altra brutta notizia per il Napoli che già in piena emergenza e con i giocatori contati, perde un altro top in attacco. Spalletti si augura che qualcuno riesca a recuperare per affrontare al meglio le prossime sfide.

