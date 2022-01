Boom di morti sotto i 65 anni. Ma il Covid non c’entra (Di domenica 9 gennaio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Abbiamo indicato in diversi articoli e nel nostro libro Stop Vax (con Nicola Trevisan) come la mortalità nel 2021 sia peggiorata in modo drammatico in Europa – secondo i dati EuroMoMo – tra chi lavora e tra i giovani. È migliorata solo tra gli ultra-ottantacinquenni, stabile tra 65 e 75 anni. sotto i 65 anni un vero disastro. Questo non è un effetto del Covid per due ragioni: i morti Covid sono al 96% sopra i 65 anni anche adesso e l’aumento dei morti totali è molto maggiore di quelli classificati Covid sotto i 65 anni. Ieri è apparsa una conferma clamorosa di questo fenomeno. Dagli Stati Uniti arriva infatti la notizia che il Ceo compagnia ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 gennaio 2022) di Paolo Becchi e GiovZibordi Abbiamo indicato in diversi articoli e nel nostro libro Stop Vax (con Nicola Trevisan) come la mortalità nel 2021 sia peggiorata in modo drammatico in Europa – secondo i dati EuroMoMo – tra chi lavora e tra i giovani. È migliorata solo tra gli ultra-ottantacinquenni, stabile tra 65 e 75i 65un vero disastro. Questo non è un effetto delper due ragioni: isono al 96% sopra i 65anche adesso e l’aumento deitotali è molto maggiore di quelli classificatii 65. Ieri è apparsa una conferma clamorosa di questo fenomeno. Dagli Stati Uniti arriva infatti la notizia che il Ceo compagnia ...

