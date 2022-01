Auriemma: “Solo una novità nell’undici anti-Samp di Spalletti” (Di domenica 9 gennaio 2022) Auriemma parla del possibile undici anti-Samp di Spalletti, sottolineando che l'unica novità sarà Elmas al posto di Zielinski che è dinuovo positivo L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 gennaio 2022)parla del possibile undicidi, sottolineando che l'unicasarà Elmas al posto di Zielinski che è dinuovo positivo L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Auriemma: "Solo una novità nell'undici anti-Samp di Spalletti" forzAzzurri

Auriemma risponde ad Allegri: “Sono 6, la matematica non è un’opinione” : “Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Osimhen: sono 6. La matematica non è un’opinione” A queste dichiarazioni, ha risposto a tono il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, che co ...

