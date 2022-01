Venezia Milan | i convocati di Pioli | c’è Rebic

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : .@acmilan, la probabile formazione titolare di Stefano #Pioli contro il @VeneziaFC_IT - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - YBah96 : RT @AntoVitiello: Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pelleg… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Venezia-Milan: probabili formazioni e dove vederla #seriea #veneiamilan #9gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delPioli ha diramato la lista dei convocati per il match colStefano Pioli, allenatore del, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro il. PORTIERI: Maignan, Mirante, Nava. DIFENSORI: Conti, Florenzi, Hernández, ..., abbondanza in attacco Rebic e Ibra ©LaPresseCome detto, Pioli deve fare i conti con le assenze di Tatarusanu, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Simon Kjaer, Franck ...La lista dei convocati del Milan per la partita di domani contro il Venezia, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione Stefano Pioli ...In un momento di grande incertezza, con il numero dei contagi da Covid di nuovo in crescita, c’è più di qualcosa che è chiara Una partita rinviata prima delle festività, altre quattro giovedì e sicura ...