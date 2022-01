Varese, parla Silvia Gaggini, la madre del piccolo Davide ucciso dal padre (Di sabato 8 gennaio 2022) la sera di Capodanno con una coltellata alla gola Silvia Gaggini è la madre del piccolo Davide Paitoni, ucciso dal padre con un taglio alla gola. Dopo l’uccisione del figlio, l’uomo ha cercato di uccidere anche la madre, raggiungendola a casa dei genitori. Il Corriere della Sera riporta la testimonianza della donna, che ha raccontato cosa è accaduto quel giorno: “«Sono certa di aver gridato dicendogli “cosa stai facendo?”, e lui mi ha risposto “ti ho voluto dare una lezione”». Ha visto il coltello? «Sì. Si trattava di un coltello da cucina per il taglio della carne. Lo ricordo perfettamente perché è uno dei coltelli che utilizzavamo quando vivevamo insieme»“. Sempre il Corriere della Sera riporta altri stralci del verbale con le dichiarazioni della ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022) la sera di Capodanno con una coltellata alla golaè ladelPaitoni,dalcon un taglio alla gola. Dopo l’uccisione del figlio, l’uomo ha cercato di uccidere anche la, raggiungendola a casa dei genitori. Il Corriere della Sera riporta la testimonianza della donna, che ha raccontato cosa è accaduto quel giorno: “«Sono certa di aver gridato dicendogli “cosa stai facendo?”, e lui mi ha risposto “ti ho voluto dare una lezione”». Ha visto il coltello? «Sì. Si trattava di un coltello da cucina per il taglio della carne. Lo ricordo perfettamente perché è uno dei coltelli che utilizzavamo quando vivevamo insieme»“. Sempre il Corriere della Sera riporta altri stralci del verbale con le dichiarazioni della ...

