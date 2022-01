Uomini e Donne anticipazioni, la data delle prossima registrazione e la nuova tronista (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaio 2022 andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne del nuovo anno. Vedremo finalmente la scelta di Roberta Giusti, l’ultima tronista rimasta, ma sappiamo che presto arriverà la sua sostituta. Probabilmente la nuova tronista verrà presentata in una delle prossime registrazioni del talk show di Maria De Filippi, che avverranno rispettivamente martedì 11 e mercoledì 12 gennaio. Mentre impazza il toto tronista, da rumors vicini ai corridoi Mediaset apprendiamo che si tratterà quasi certamente di una ragazza che abbiamo già visto in televisione, forse proprio nei programmi di Maria. Che si tratti di un’ex corteggiatrice? Oppure una single di Temptation Island? Siamo ansiosi di scoprirlo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaio 2022 andrà in onda la prima puntata didel nuovo anno. Vedremo finalmente la scelta di Roberta Giusti, l’ultimarimasta, ma sappiamo che presto arriverà la sua sostituta. Probabilmente laverrà presentata in unaprossime registrazioni del talk show di Maria De Filippi, che avverranno rispettivamente martedì 11 e mercoledì 12 gennaio. Mentre impazza il toto, da rumors vicini ai corridoi Mediaset apprendiamo che si tratterà quasi certamente di una ragazza che abbiamo già visto in televisione, forse proprio nei programmi di Maria. Che si tratti di un’ex corteggiatrice? Oppure una single di Temptation Island? Siamo ansiosi di scoprirlo! Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

