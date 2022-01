The Rookie 4, anticipazioni 1^ puntata 9 gennaio 2022: la tragica morte di West (Di sabato 8 gennaio 2022) The Rookie torna su Rai Due con la quarta stagione che si annuncia molto emozionante anche per via dell'uscita di scena di uno dei protagonisti. La trama della prima puntata in onda alle 21.00 circa domenica 9 gennaio 2022 ed intitolata La vita e la morte, rivela che Jackson West nel tentativo di salvare Angela Lopez dalle grinfie de La Fiera, perderà la vita. A quel punto, Nolan, Grey ed Evers intraprenderanno una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a salvare la collega ed il bambino che porta in grembo ed ovviamente arrestare La Fiera. The Rookie 4, trama 9 gennaio 2022: Jackson West perde la vita per salvare Angela Lopez La quarta stagione di The Rookie in onda in prima serata su ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 8 gennaio 2022) Thetorna su Rai Due con la quarta stagione che si annuncia molto emozionante anche per via dell'uscita di scena di uno dei protagonisti. La trama della primain onda alle 21.00 circa domenica 9ed intitolata La vita e la, rivela che Jacksonnel tentativo di salvare Angela Lopez dalle grinfie de La Fiera, perderà la vita. A quel punto, Nolan, Grey ed Evers intraprenderanno una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a salvare la collega ed il bambino che porta in grembo ed ovviamente arrestare La Fiera. The4, trama 9: Jacksonperde la vita per salvare Angela Lopez La quarta stagione di Thein onda in prima serata su ...

