Sci, per De Aliprandini escluse fratture dopo la caduta (Di sabato 8 gennaio 2022) Ha rischiato grosso Luca De Aliprandini questa mattina nella prima manche del gigante di Adelboden. L'azzurro stava portando a termine una grande prima frazione, era stato addirittura avanti a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Ha rischiato grosso Luca Dequesta mattina nella prima manche del gigante di Adelboden. L'azzurro stava portando a termine una grande prima frazione, era stato addirittura avanti a ...

Advertising

MelinaMarmottin : RT @BiasioloFranca: Caorle ( VE ) Le luminarie natalizie La pista da sci di fondo per gli appassionati ???? La spiaggia al tramonto. Buo… - sportface2016 : Sci alpino, #slalom femminile #KranjskaGora: #DellaMea salta la prova per indisposizione - IBeefsquatch : RT @ambragaravaglia: Leo: Ma tu che lavoro fai? Maestro di sci: Beh il maestro di sci e poi sto studiando per diventare osteopata. Leo: Ost… - iamvaleria87 : @chiara_m00 Onestamente la trovo una lingua molto sensuale diciamo??però per noi è abbastanza complicata mannaggia!… - chiara_m00 : @iamvaleria87 non so sas sono appassionata del salto con gli sci ed è da anni che sono davvero fan di Kamil Stoch e… -