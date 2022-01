Ritorno in classe, Serafini (Snals) ribadisce: “Rinviare l’apertura delle scuole, in arrivo pioggia di casi, quarantene e assenze” (Di sabato 8 gennaio 2022) Riunione al Ministero tra rappresentanti ministeriali e le forze sindacali alla luce dei nuovi interventi per fronteggiare l'avanzata del Covid-19 a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Riunione al Ministero tra rappresentanti ministeriali e le forze sindacali alla luce dei nuovi interventi per fronteggiare l'avanzata del Covid-19 a scuola. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - SiciliaTV : Il governo regionale ha deciso di posticipare l'eventuale apertura delle scuole a giovedì 13... #covid #scuole… - sonoaword : io al ritorno in classe lunedi -