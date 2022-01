Ritorno in classe, in arrivo nota congiunta Istruzione-Salute alle scuole. I primi dettagli. Riunione in corso Ministero-sindacati (Di sabato 8 gennaio 2022) In corso l'incontro dei sindacati della scuola con il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Jacopo Greco, per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi Covid, come previste dal decreto legge approvato il 5 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Inl'incontro deidella scuola con il capo dipartimento deldell', Jacopo Greco, per un'informativa sulle nuove regole per la gestione dei casi Covid, come previste dal decreto legge approvato il 5 gennaio. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - Italia_Notizie : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - Teresat73540673 : - fattoquotidiano : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - orizzontescuola : Ritorno in classe, riunione in corso tra Ministero e sindacati. In arrivo nota Istruzione-Salute alle scuole -