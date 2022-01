Ritorno in classe, i genitori contro De Luca: ricorso per ritirare ordinanza di chiusura delle scuole (Di sabato 8 gennaio 2022) scuole chiuse in Campania, un ricorso è stato presentato al Tar Campania per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella parte che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 29 gennaio per le scuole dell'infanzia, elementari e medie L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022)chiuse in Campania, unè stato presentato al Tar Campania per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo Denella parte che dispone la sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 29 gennaio per ledell'infanzia, elementari e medie L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - fattoquotidiano : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può int… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Ritorno in classe, i genitori contro De Luca: ricorso per ritirare ordinanza di chiusure delle scuol - re_marino : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Cartabellotta (Gimbe): “Non si può continuare con slogan ‘Niente Dad, scuola sicura’, i fatti dimos… -