Rita Bonaccorso | chi è l’ex moglie di Totò Schillaci | “Mi tradiva continuamente”

(Di sabato 8 gennaio 2022), e un matrimonio importante celebrato nel 1987, ma terminato per eccesso di gelosia e morbosità. A raccontarlo è propriodurante un’intervista esclusiva rilasciata a Fuorigioco, il settimanale allegato alla Gazzetta dello sport: “Eravamo morbosi, troppo gelosi l’una dell’altro”. La coppia si è sposata nel 1987, ma otto anni dopo si sono lasciati. “Con Totò – ha dichiarato– ci siamo sposati nel 1987, quando lui giocava nel Messina, e ci siamo lasciati nel 1995”. Durante gli otto anni d’amore però non sono mancati i problemi: “lui mie mi dava per scontata, pensava che io non lo avrei mai fatto, di tradirlo”. In realtà anchel’ha tradito vivendo una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rita Bonaccorso

L'ex giocatore in passato è stato sposato cone, in una intervista del 2020 a Vieni da me , format condotto da Caterina Balivo, Schillaci ha ribadito il suo amore per la seconda ...... Elisa Menini, Emanuele Gizzi, Giuseppe Squillaci, Lelio, Lorenzo Ghetti, LRNZ, Luca Raffaelli, Lucamaleonte, Luogo Comune, Marino Guarnieri, Martoz, Matteo De Longis, Riccardo Corbò,...Barbara Lombardo e Rita Bonaccorso, moglie ed ex moglie di Toto' Schillaci: "La Juventus non mi perdonò la decisione di separarmi da lei e..." ...Totò Schillaci è un ex calciatore della Nazionale Italiana, noto anche per alcune sue apparizioni televisive. Ma cosa sappiamo ancora di lui?