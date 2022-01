Quirinale, domani ‘il punto di vista di Follini’: “Berlusconi come lo scorpione di Esopo” (Di sabato 8 gennaio 2022) “come lo scorpione della favola di Esopo, è quasi sempre l’istinto a guidarlo nei momenti cruciali. Anche a rischio di affondare assieme alla proverbiale rana con cui pensava di mettersi in salvo. Si tratta allora di capire quale sia l’istinto fondamentale che lo guiderà in questo frangente. Se sarà quello del combattente oppure quello del negoziatore”. Lo scrive Marco Follini, parlando di Silvio Berlusconi e delle sue ambizioni per il Quirinale nel suo consueto “punto di vista” che sarà pubblicato domani integralmente per l’agenzia e per il sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 gennaio 2022) “lodella favola di, è quasi sempre l’istinto a guidarlo nei momenti cruciali. Anche a rischio di affondare assieme alla proverbiale rana con cui pensava di mettersi in salvo. Si tratta allora di capire quale sia l’istinto fondamentale che lo guiderà in questo frangente. Se sarà quello del combattente oppure quello del negoziatore”. Lo scrive Marco Follini, parlando di Silvioe delle sue ambizioni per ilnel suo consueto “di” che sarà pubblicatointegralmente per l’agenzia e per il sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

