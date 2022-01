Protesta a Roma oggi 8 gennaio 2022 “contro la dittatura” | orario e luogo della manifestazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nuovo decreto, nuove restrizioni e nuove proteste dei no vax e no green pass, che certo non indietreggiano di un centimetro. Anzi, tutto il contrario. Dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50, tutti coloro che a gran voce si dicono contrari ‘allasanitaria’, ormai da tempo, hanno pensato bene di scendere per l’ennesima volta in piazza. E, come sempre, il giorno prescelto resta il sabato. La, con lo stesso modus operandi, corre prima sui social, sulle chat Telegram, poi si concretizza e dalle parole si passa ai fatti: per, 8, in tutta Italia alle 16 sono previste diverse manifestazioni, da Nord a Sud. Proteste 8dei no vax e no Green Pass Proprio perè stata annunciata la prima ...