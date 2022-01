Pioli pazzo dell’attaccante rossonero: “Mi ricorda tanto Henry!” (Di sabato 8 gennaio 2022) In conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato della prossima sfida contro il Venezia in programma domani alle 12.30, soffermandosi in particolare sulle prestazioni del talentuosissimo Rafael Leao. Rafael Leao, MilanIl tecnico Pioli ha speso parole bellissime per il suo esterno d’attacco, paragonandolo ad uno dei più forti attaccanti di sempre: Thierry Henry. Al rientro dall’infortunio, Leao ha subito messo la sua firma anche contro la Roma, a testimonianza di quanto stia crescendo a livello di intensità e impatto nella partita. Queste le parole di Pioli per lui: “Non può essere al 100%, si sta avvicinando ma deve mettere ancora minutaggio. Deve continuare a lavorare con ambizione e convinzione perché può diventare un giocatore molto forte ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) In conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefanoha parlato della prossima sfida contro il Venezia in programma domani alle 12.30, soffermandosi in particolare sulle prestazioni del talentuosissimo Rafael Leao. Rafael Leao, MilanIl tecnicoha speso parole bellissime per il suo esterno d’attacco, paragonandolo ad uno dei più forti attaccanti di sempre: Thierry Henry. Al rientro dall’infortunio, Leao ha subito messo la sua firma anche contro la Roma, a testimonianza di quanto stia crescendo a livello di intensità e impatto nella partita. Queste le parole diper lui: “Non può essere al 100%, si sta avvicinando ma deve mettere ancora minutaggio. Deve continuare a lavorare con ambizione e convinzione perché può diventare un giocatore molto forte ...

