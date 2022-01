Pioli | ' Leao sembra il primo Henry Ibra e il rigore fallito? Lui è sempre incavolato'

(Di sabato 8 gennaio 2022) Paura, ovviamente, no. Qualche comprensibile timore, semmai. Figlio di un grande classico del pallone: quando a una squadra riesce un'impresa come quella del Milan con la Roma - perché di impresa si ...

? E' una linea cheha sempre tenuto e dalla quale, conoscendolo, non derogherà mai. Troppo ... Dolcissime le considerazioni su: 'Deve continuare a lavorare con grande convinzione e ambizione ...Turnover per il Milan a Venezia? Sì, nei limiti del possibile. Molte delle decisioni di Stefanosono obbligate, viste le tante assenze per Covid e i problemi in difesa. Negli altri reparti, però, c'è la possibilità di scegliere, e il tecnico rossonero può permettersi di far rifiatare ...Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, è stato ospite dell'Associazione Italiana Milan Clubs: leggi le sue dichiarazioni ...Con il Covid che minaccia di stravolgere ancora una volta la Serie A, Stefano Pioli sa di affrontare "un periodo particolare" in cui è necessario "seguire i protocolli" ed essere coscienti che "l'impr ...