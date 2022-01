Paura in Qatar | Ousmane Coulibaly crolla in campo | subito soccorso

(Di sabato 8 gennaio 2022) Attimi di terrore nel primo tempo del match tra Al-Rayyan e Al-Wakrah in, difensore maliano della squadra ospite, è caduto a terra senza un contrasto, probabilmente per un malore, ed è statodai medici presenti.dopo è arrivata un’ambulanza tra la preoccupazione di spettatori e compagni di squadra. Il giornalista Chebli Ishaq fa sapere che il calciatore sta bene e che il suo stato di salute è in miglioramento. SportFace.

Advertising

ParliamoDiNews : spillo altobelli: `italia senza paura, poi in qatar ci aiutera` anche il clima perche`...` - Sport #spillo… - _DAGOSPIA_ : SPILLO ALTOBELLI: 'ITALIA SENZA PAURA, POI IN QATAR CI AIUTERA' ANCHE IL CLIMA PERCHE'...' -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Qatar

ilGiornale.it

... ho avutoin quel momento', ha proseguito Antonio Conte. 305 presenze con gli Spurs in ... fissando l'obiettivo di partecipare ai mondiali incon la propria nazionale . Proprio al Tottenham ...... non ha affattodi un secondo incidente e che 'il mio obiettivo è giocare la Coppa del Mondo in. È un obiettivo, un sogno. Se sarò scelto è un'altra cosa. Ma il mio sogno è tornare', ha ...Non pensateci, non succederà di nuovo» Christian Eriksen, nella sua lunga intervista per il canale danese DR1, ha risposto alle domande sull’eventuale preoccupazione che possa occorrergli un altro inc ...Qatar Airways Cargo è da tempo impegnata a garantire che tutti gli animali affidati alla compagnia aerea per il trasporto ricevano le migliori cure sia a terra che in aria. Ora, dopo sei mesi di inten ...