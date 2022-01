Morto il figlio 17enne di Sinead O’Connor

Leggi su biccy

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ildi, sparito da due giorni, è stato ritrovato. A darne il triste annuncio è stata proprio la cantante con un post su Twitter. “Il mio bellissimo, Nevi’im Nesta Ali Shane, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego”. My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: —The 1 And Only (@Ohy) January 8, ...