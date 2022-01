Monete da 50 centesimi che valgono 5000 euro. E’ caccia al tesoro per la moneta del 2007 che vale una fortuna. Controllate in tasca! (Di sabato 8 gennaio 2022) Cinquanta centesimi Mania: E’ caccia al tesoro per la moneta da 50 cent del 2007 che vale una fortuna. Controllate in tasca! Negli ultimi giorni si sta facendo strada una ‘caccia al tesoro’ finalizzata a reperire delle vecchie Monete dal valore di 50 centesimi di euro coniate nel 2007. Una moneta come le altre direte, e invece no. Il valore di queste Monete potrebbe essere maggiore rispetto al loro reale valore, questo perché mentre tutte le altre Monete sono state coniate ed hanno iniziato a circolare tra il 2001 e il 2003, questa particolare moneta è stata invece ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 gennaio 2022) CinquantaMania: E’alper lada 50 cent delcheunainNegli ultimi giorni si sta facendo strada una ‘al’ finalizzata a reperire delle vecchiedal valore di 50diconiate nel. Unacome le altre direte, e invece no. Il valore di questepotrebbe essere maggiore rispetto al loro reale valore, questo perché mentre tutte le altresono state coniate ed hanno iniziato a circolare tra il 2001 e il 2003, questa particolareè stata invece ...

