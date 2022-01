LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Krasnojarsk in DIRETTA | vincono Banks e Noerl Moioli quinta

Leggi su oasport

(Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.32 Per oggi è davvero tutto. Grazie mille a tutti per averci seguito, l’appuntamento è per domani sempre a partire dalle ore 06:00, non mancate! Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata! 07.30 In campo femminile, invece,(309 punti) allunga su(231). Terze l’australiana Brockhoff e la francese Trespeuch con 230 punti. 07.26 Grazie a questo successo,sale al terzo posto nella classifica generale didel(154 punti). Rimane primo l’austriaco Alessandro Haemmerle con 257 punti, secondo l’altro austriaco Dusek con 186 punti, mentre il primo degli azzurri è Omar Visintin (assente nelle ultime gare a causa di un infortunio al gomito sinistro) con 100 punti. 07.25 Terminano così le prime due gare ...