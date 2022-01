"La mia crociera diventata un incubo: ecco cosa è successo sulla nave Costa Luminosa" (Di sabato 8 gennaio 2022) Il racconto della prof.Florimbii di Bologna: "Imbarcavano turisti anche se c'era un focolaio a bordo. Per tornare a casa mille euro di ambulanza". La replica: "Procedure rispettate, sarà rimborsata" Leggi su repubblica (Di sabato 8 gennaio 2022) Il racconto della prof.Florimbii di Bologna: "Imbarcavano turisti anche se c'era un focolaio a bordo. Per tornare a casa mille euro di ambulanza". La replica: "Procedure rispettate, sarà rimborsata"

Advertising

repubblica : 'La mia crociera diventata un incubo: ecco cosa è successo sulla nave Costa Luminosa' [di Marcello Radighieri] - Danystyles99 : Figlia mia chiudi la busta e vai in crociera con tuo padre e sto qua mandalo a fanculo #CePostaPerTe - dancadore : “Vado in crociera con mia moglie” “Portami con te” MA PRONTOOOOO??? #CePostaPerTe - oliointestainc : la.mia occasione per ricordare a jap4n p0st di far finire la.crociera a quello stronzo di acrilico e riportarmelo a casa - CeschiaMarcello : RT @Lacasespoglia: 'La mia crociera diventata un incubo: ecco cosa è successo sulla nave Costa Luminosa' -